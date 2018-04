Mulher é baleada na saída de hipermercado Uma mulher foi baleada no pescoço às 17h30 de ontem no estacionamento do hipermercado Extra da Avenida Ricardo Jafet, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, cinco homens tentaram roubar o Astra da vítima - quatro foram detidos. O Extra informou que ela foi levada consciente ao pronto-socorro Santa Cruz e, às 22h30, o estado de saúde era estável. O mercado vai colaborar com a polícia.