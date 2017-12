Mulher é baleada em assalto e capota o carro na zona oeste

SÃO PAULO - Uma mulher foi baleada no ombro após sofrer tentativa de roubo na manhã desta sexta-feira, 21, na Rua Conde Luiz Eduardo Matarazzo, no bairro Vila São Francisco, zona oeste de São Paulo. A decoradora Maurícia Maria Barros Ferreira de Melo, 44, moradora da Mooca, dirigia para o trabalho no carro de modelo Tucson, quando foi fechada na rua por um Voyage. Três homens armados desceram do veículo, anunciaram o assalto e tentaram roubar o veículo da vítima, que deu ré na tentativa de fuga. Os bandidos efetuaram disparos, ela acelerou e perdeu o controle do carro, que tombou batendo no muro de um prédio. Os homens fugiram. A vítima estava sozinha no veículo.

Maurícia Maria foi levada consciente para o Hospital Universitário. A Polícia Militar encontrou um Voyage queimado próximo ao local da abordagem, na Rua Doutor Artur Neiva, no bairro Rio Pequeno, e suspeita que o veículo tenha sido utilizado pelos bandidos na abordagem. A corporação informou que tentará identificar a placa do veículo pelas câmeras de vigilância da região. A Rua fica próxima à Avenida Escola Politécnica.