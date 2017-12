Mulher é baleada com criança no colo após pedir separação

SOROCABA - Uma mulher de 19 anos foi baleada na cabeça pelo ex-marido quando segurava no colo o filho do casal, na noite de segunda-feira, 24, em São Roque. De acordo com a Polícia Civil, o autor do disparo não aceitava o fim do relacionamento, após a jovem ter descoberto que ele era usuário de drogas. A mulher, Caroline Alves de Almeida, carregava o filho de dois anos num ponto de ônibus, no bairro Cambará, quando foi atingida. A irmã da vítima, que chegava de carro para apanhá-la, presenciou o crime.

Depois de atingir a mulher, o acusado, Éder Vieira Alonso, de 22 anos, disparou a arma contra a própria cabeça. Os dois foram levados para a Santa Casa de São Roque e, em razão da gravidade dos ferimentos, transferidos para o Hospital Regional de Sorocaba. A vítima havia sido levada para uma unidade de terapia intensiva na madrugada desta terça-feira,25. Acusado de tentativa de homicídio, o ex-marido está sob escolta da Polícia Militar. Caso se recupere, será levado para uma cadeia da região.