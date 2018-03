Mulher é atropelada em frente a hotel de luxo na Oscar Freire, em SP

SÃO PAULO - Uma mulher ficou em estado grave após ser atropelada na frente de um hotel de luxo na rua Oscar Freire, nos Jardins, zona oeste de São Paulo. O acidente foi provocado por uma motorista que teve mal súbito enquanto saía da garagem do local. Nenhuma das vítimas envolvidas teve identidade ou idade revelada.

Segundo a Polícia Militar, a vítima atingida pelo veículo estava na calçada quando a motorista passou mal e perdeu o controle da direção. O atropelamento provocou ferimentos graves e a vítima foi socorrida ao Pronto Socorro do Hospital São Luis.

Por volta das 16 horas a motorista saia da garagem de um hotel na rua Oscar Freire, na altura do número 533, próximo do cruzamento com a rua Padre João Manuel. Ela também precisou de atendimento emergencial e foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, a poucos quilômetros do local do acidente.

O caso foi registrado no 78º DP, dos Jardins. Até a publicação desta nota a Polícia Civil não havia confirmado o estado de saúde da pessoas envolvidas.

Procurado pelo Estado, o hotel disse que ainda não iria se pronunciar.

O Corpo de Bombeiros enviou três viaturas ao local.