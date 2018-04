Mulher é atingida por raio no Parque Villa-Lobos Maria Bueno, de 45 anos, foi atingida por um raio no Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital, por volta das 16 horas de ontem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou a vítima ao Hospital das Clínicas. De acordo com o hospital, até as 23h30, o estado de saúde era grave e ela respirava com ajuda de aparelhos.