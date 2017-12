Mulher é assassinada na própria casa na zona norte de SP

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma mulher de 52 anos foi encontrada morta com uma facada no abdômen na cama da própria casa nesta segunda-feira, 25, no Jardim Paraná, região de Brasilândia, zona norte da capital.

O corpo de Marinalva Gomes Moreira foi descoberto por seu filho, por volta das 20h30, que acionou à polícia. Ele disse que a casa não apresentava sinais de arrombamento e que seu padrasto, de 44 anos, era a única pessoa, além dele, que tinha acesso à residência.