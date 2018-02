Mulher é assassinada na Av. Senador Queirós Uma mulher foi morta com seis tiros enquanto andava na Avenida Senador Queirós, na região da Luz, centro de São Paulo, anteontem à noite. Ela estava com duas amigas quando um homem chegou de carro, saiu do veículo, fez os disparos e fugiu. As duas amigas também fugiram quando a mulher caiu. A vítima não havia sido identificada até o começo da tarde de ontem. A Polícia Civil investiga o caso.