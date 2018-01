Mulher é arrastada por carro por 40 metros

Uma mulher de 23 anos foi arrastada por 40 metros em acidente ocorrido na madrugada de sábado, em Campinas, interior de São Paulo. De acordo com a polícia, Renata da Silva estava na garupa de uma motocicleta quando um carro bateu na moto. Com o impacto, motorista e garupa foram lançados e ela foi parar embaixo do veículo. Segundo a polícia, o motorista do carro não tinha habilitação e confessou ter ingerido bebida alcoólica. Renata foi levada para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti e teve alta na manhã de ontem.