Mulher é agredida no trânsito nos Jardins

SÃO PAULO - Uma mulher foi agredida com um soco por um homem na tarde de sábado, 23, porque, segundo ela, não avançou com o carro logo que o sinal abriu. A publicitária Jessica Otte, de 24 anos, dirigia um Ford Fiesta nos Jardins, junto com sua companheira, Amanda Carbone, de 28. "Parei em um farol na Rua Groenlândia. Enquanto o farol estava vermelho, dei um selinho em minha mulher e, logo que abriu, engatei a primeira. Então, comecei a tomar buzinadas."

No farol na esquina com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, o homem que havia buzinado, que aparentava ter 50 anos, deu sinal de luz. Jessica teria aberto o vidro para mostrar que o sinal estava fechado. O homem, então, teria se aproximado com o veículo, uma caminhonete Toyota Hilux, e dado pancadas no Fiesta. Jessica teria descido para tirar fotos da batida.

Segundo ela, o homem saiu do carro e bateu em seu rosto. Outro carro parou, de onde saiu uma mulher que seria casada com o agressor. Amanda e Jessica ligaram para a polícia e o casal fugiu. Elas seguiram o homem por 15 minutos, depois se encaminharam ao 14.° Distrito Policial para registrar ocorrência.

Para Amanda, não se trata de homofobia. "Os insultos que ele usou foram dúbios, mas não queremos falar de homofobia. Queremos mostrar que todo mundo está louco. O estresse no trânsito se tornou uma agressão física." O caso está sendo investigado pelo 14.° DP. Até a noite dessa segunda-feira, 25, o agressor não havia sido identificado.