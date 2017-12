Mulher diz ter achado pele de sapo em molho A dona de casa Adriana Cristina Drizian, de 40 anos, encontrou um pedaço do que parecia ser "pele de sapo" dentro de um sachê de molho de tomate da marca Predilecta. Foi o terceiro caso em Araçatuba nos últimos dias por consumidores que encontraram "corpos estranhos" nos sachês. O caso é apurado pela Polícia Civil, que enviou o material para o Instituto de Criminalística (IC). A empresa informou que tomou conhecimento dos casos pela imprensa e disse que nenhum tem relação com a qualidade do produto ou com o processo industrial.