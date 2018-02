Mulher desaparece em Ilhabela após acidente com moto aquática

ILHABELA - Uma mulher de 32 anos, moradora em São Bernardo do Campo, está desaparecida desde a tarde deste domingo, 19, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, depois que ela e um casal de amigos sofreram um acidente com uma moto aquática na costeira do arquipélago, em uma localidade conhecida como Buraco do Cação.

O casal foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Mario Covas, em Ilhabela. Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas pela mulher na manhã desta segunda-feira, 20. O hospital não informou a identidade e o estado de saúde das vítimas socorridas.

Formado por uma gruta, o local é acessível apenas por meio de barcos pequenos. Fica no lado oposto de Ilhabela, voltado para o alto mar. Lá, as condições de navegabilidade são ruins para embarcações de pequeno porte, com formação de ondas que atingem 4 metros de altura. O Buraco do Cação fica próximo à Praia do Bonete, uma comunidade tradicional de caiçaras.