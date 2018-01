Mulher de Abdelmassih deixou Paraguai por Ciudad del Este

Atualizado às 21:18 ASSUNÇÃO - A mulher de Roger Abdelmassih, Larissa Sacco, deixou o Paraguai horas após a prisão do marido, em Assunção, e já está em território brasileiro. A informação é da polícia paraguaia, que acompanhou o trajeto da viagem de Larissa na noite de terça-feira. Ela abandonou a casa da família, no bairro de Villa Morra, e seguiu de carro para a fronteira, levando os gêmeos, filhos do casal.

De acordo com fontes policiais do Paraguai, Larissa saiu do país por Ciudad del Este e passou a fronteira com Foz do Iguaçu na noite de terça-feira.

O carro usado na viagem não é o mesmo que ela utilizava em Assunção, um Kia Carnival preto, ano 2012, que por duas semanas foi seguido pela polícia na operação de localização e prisão do ex-médico. A polícia investiga eventual participação de paraguaios no caso e quer saber quem ajudou Larissa a deixar o país, mas esclareceu que não há mandado de prisão contra ela. "A senhora está limpa", disse a fonte.

O veículo usado para levá-la de volta ao Brasil foi monitorado pelas equipes que investigam favorecimento de autoridades paraguaias ao ex-médico, que morava no Paraguai havia mais de três anos e usava o nome falso de Ricardo Galeano. A casa da família permanecia fechada ontem e o Mercedes Benz usado pelo fugitivo continuava na garagem.