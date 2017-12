Mulher de 22 anos dá à luz durante resgate no Espírito Santo Em meio à tragédia provocada nos últimos dias pelas chuvas no Espírito Santo, uma jovem de 22 anos viveu dois dramas em poucas horas. Isolada no balneário de Povoação, em Linhares, norte do Estado, Daiane de Jesus Silva contou com a ajuda de bombeiros para ser resgatada no cais do porto de Rio Doce e, minutos depois, dentro de um bote da corporação, deu à luz um menino.