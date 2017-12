Mulher com filho gasta menos tempo no trânsito Apesar de terem, em média, escolaridade e renda mais baixas que as mulheres que nunca tiveram filhos, as mães paulistanas demoram menos tempo no deslocamento de casa para o trabalho. Os dados do Censo 2010 revelam que 37% das mães demoram meia hora ou menos nesse trajeto diariamente. Entre as mulheres que não têm filhos, o porcentual é de 31%.