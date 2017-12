Mulher cai em buraco de 3 metros de profundidade em SP

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Uma mulher ficou ferida na manhã desta terça-feira, 26, depois de cair em um buraco aberto na calçada da Avenida Queirós Filho, altura do número 99, na Vila Hamburguesa, na zona oeste de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou um equipe ao local, a vítima foi retirada do local, que tem cerca de 3 metros de profundidade, por volta das 8h30. Ela foi socorrida e encaminhada ao pronto socorro da Lapa com ferimentos leves.