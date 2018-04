Mulher cai de trio elétrico, bate a cabeça no asfalto e morre na orla de Copacabana

De acordo com informações preliminares, Camila estava no alto do trio elétrico, quando, em determinado momento, assustou-se com a proximidade dos fios de alta tensão. Ao tentar desviar deles, ela teria se desequilibrado e caído de uma altura de aproximadamente quatro metros.

A jovem bateu com a cabeça no asfalto e teve afundamento do crânio. Foi levada por guardas municipais ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde já chegou com parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-la, sem sucesso.

O acidente interrompeu o cortejo do bloco, que se concentrou pela manhã no Posto 6 e às 13 horas saiu em direção ao Hotel Copacabana Palace. Lá, haveria um encontro do bloco com a bateria da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis.