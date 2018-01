Mulher briga com o marido e desconta no coelho de estimação

FRANCA - Um casal brigou e quem acabou sofrendo as consequências foi o coelho de estimação. Após discutir com o marido, a mulher de 29 anos pegou o animal e o jogou na fogueira. Ele ainda foi salvo e está internado em uma clínica veterinária de São Pedro, no interior de São Paulo, cidade onde o caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira, 14.

A Polícia Militar foi chamada ao local, no bairro São Dimas, por causa da briga entre os moradores. No local, depararam-se com os dois envolvidos, que seriam usuários de drogas. A mulher, que está desempregada, contou que eles tinham fumado crack e depois começou um desentendimento.

No auge da discussão, os dois trocaram agressões e o marido incendiou o guarda-roupa da companheira, que revoltada jogou o bicho no fogo. Outro coelho se livrou de ir parar nas chamas mas, segundo os policiais, estava bem debilitado.

Denúncia. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil como lesão corporal entre as partes e a mulher também responderá por maus-tratos.

O coelho queimado não corre risco de vida e segue sendo medicado. Já o outro foi recolhido e levado para uma entidade de atendimento aos animais. Ambos estavam há um bom tempo sem ser alimentados.