Mulher atropela ex-marido e é presa por tentativa de homicídio

SÃO PAULO - Policiais civis do 64.º Distrito Policial (Cid. A. E. Carvalho) prenderam nesta quarta-feira, 31, uma mulher acusada de atropelar propositalmente o ex-marido na quinta-feira da semana passada. Imagens de câmeras de segurança do local da ocorrência mostram o momento em que o veículo passa por cima da vítima Ricardo Fernandes, de 39 anos, que sobreviveu. Ela estava foragida há seis dias.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, era 0h30 da quinta-feira, 25, quando a mulher atropelou o homem na Rua Vitor José de Castro, em Itaquera. A Polícia Militar foi acionada para o local, de onde ouviu da vítima que ele havia discutido com a ex-mulher e, enquanto retornava para casa a pé, foi atingido pelas costas por um carro modelo Corsa Hatch, de cor azul. Ela fugiu sem prestar socorro, segundo relatado.

Nesta quarta, a mulher foi localizada e levada para a delegacia. O endereço onde ela foi encontrada não foi divulgado pela polícia. Contra ela, havia um mandado de prisão temporária em aberto. A polícia a indiciou por tentativa de homicídio.