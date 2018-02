Mulher atropela cinco em ciclovia no Rio Cinco pessoas foram atropeladas por um jipe Mitsubishi Pajero desgovernado, no Aterro do Flamengo, zona sul do Rio, por volta das 8h30 de ontem. A motorista, que não teve o nome revelado pela polícia, disse na delegacia que se assustou e perdeu a direção do veículo, que subiu o canteiro e atingiu as vítimas, entre elas dois trabalhadores que pintavam a ciclovia para demarcá-la. Um deles está internado em estado grave no Hospital Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul.