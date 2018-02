Mulher atropela 2 pessoas na saída de hospital Uma mulher que deixava de carro o estacionamento do Hospital Samaritano, em Higienópolis, região central da capital paulista, atropelou duas pessoas no início da tarde de ontem. As duas vítimas foram atendidas no pronto-socorro do próprio hospital e uma delas, uma idosa de 91 anos, foi internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A outra, de 35 anos, fez exames e estava em observação na noite de ontem.