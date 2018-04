Mulher atingida por raio no Parque Villa-Lobos continua em estado grave

SÃO PAULO - Continua em estado grave a mulher, de 45 anos, que foi atingida por um raio na tarde deste domingo, 20, no Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista.

Maria Bueno está internada em estado grave no Hospital das Clínicas, na zona sul da cidade. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Maria fez hoje vários exames, como tomografia e cardiografia, para avaliar seus órgãos internos.

Segundo o hospital, ela respira com a ajuda de aparelhos e seu quadro clínico é estável. Maria foi transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva do hospital, onde ficará em tratamento intensivo.

Ela é funcionária da empresa que cuida da segurança do Parque Villa Lobos. De acordo com a assessoria da unidade, não há um plano de evacuação do local quando ocorrem chuvas fortes e quedas de raios.