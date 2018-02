Mulher assaltada tem de ajudar bandidos Uma família foi feita refém por dois assaltantes por volta das 20h de anteontem em um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A dona da casa foi forçada a ajudar os ladrões - um deles com uma máscara do Homem-Aranha - a carregar os objetos roubados. Durante a fuga, os criminosos foram flagrados por guardas-civis em um matagal com os objetos roubados.