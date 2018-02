Uma granada, com pino e lacre de segurança, que poderia ser ativada a qualquer instante, foi encontrada em um guarda-roupa de casa por uma mulher de 86 anos em Ribeirão Preto, anteontem. O artefato foi achado no quarto do sobrinho, morto há quatro anos. Júlia Lima acredita que a granada possa ter sido trazida da Rússia pelo pai, que esteve na 2.ª Guerra.