Muitos eventos e alguns protestos nos 457 anos de SP

No aniversário de São Paulo não faltou o que fazer para quem driblou a chuva do meio da tarde e saiu de casa para aproveitar o feriado. Teve missa na Sé, tour de bicicleta, show de Ivete Sangalo, tirolesa no centro e vários outros eventos. Outra coisa que não faltou foram protestos: em locais diferentes, cerca de cem manifestantes reclamaram do prefeito Gilberto Kassab (DEM). Três pessoas chegaram a ser detidas - entre elas, um funcionário da Prefeitura.

As manifestações começaram por volta das 11h, na frente da Catedral da Sé, onde Kassab assistia com outras autoridades à missa de comemoração dos 457 anos da capital. Na saída, um grupo de moradores do bairro nobre do Itaim-Bibi, na zona sul, e defensores do patrimônio histórico começaram um apitaço contra o projeto de permuta de um terreno com árvores e equipamentos municipais naquele bairro por creches em outras regiões da cidade.

No meio da tarde, a aguardada reabertura da Biblioteca Mário de Andrade após três anos fechada também terminou em confusão. Enquanto o prefeito passava o microfone para o presidente da Câmara Municipal, José Police Neto (PSDB), manifestantes abriram caminho no meio do público gritando palavras de ordem contra o aumento da tarifa de ônibus para R$ 3.

O assistente social Rui Ferreira, de 30 anos, teria sido agredido duas vezes. Uma por um segurança da Prefeitura e outra, quando foi empurrado no chão, pelo diretor do Centro Cultural da Juventude Leandro Benetti.

"Ele me agrediu no rosto três ou quatro vezes", retrucou Benetti. Eles foram levados para o 3.º DP (Campos Elísios), junto com uma terceira pessoa não identificada.

A Prefeitura não comentou a confusão envolvendo o funcionário municipal. Após terminar o discurso na biblioteca, sob vaias dos manifestantes, Kassab comentou o acontecido. "É compreensível, pois estamos em uma democracia. O que importa é que hoje é dia de festa."

Calmaria. Os que foram até a biblioteca só para ler ficaram assustados com o tumulto e acabaram abandonando o lugar. Já quem optou por outros eventos da programação oficial do aniversário teve menos problemas.

Um dos passeios que mais fizeram sucesso foi o World Bike Tour, que reuniu 7 mil ciclistas em sua terceira edição. O trajeto de 10 quilômetros ia da Ponte Octavio Frias de Oliveira até a Cidade Universitária e foi percorrido tanto por ciclistas habituais quanto por amadores, como a gerente de comunicação Simone Mendonça, de 35 anos. "Tinha esquecido como é gostoso andar ao ar livre", disse.

A Praça Marechal Deodoro, em Santa Cecília, região central da cidade, foi reinaugurada com estátuas em homenagem aos trabalhadores da limpeza, já que agora a Siemaco, o sindicato da categoria, é responsável pelo zelo da praça. / COLABOROU MARIANA LENHARO