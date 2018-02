Muitas - e boas - ideias O participante que mais enviou ideias ao Que SP Vc Quer? foi Carlos Pardal, identificado como Professor Carlinhos Pardal. No total, ele mandou 83 sugestões para a cidade, de prevenção de enchentes a instalação de câmeras onde há descarte de entulho. O segundo lugar ficou com o desembargador José Renato Nalini. Além de integrar o júri do projeto, ele enviou 76 propostas, muitas relacionadas à cultura.