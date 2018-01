Muita imaginação para usar o 'WC' Não foi boa a estreia dos banheiros instalados na Cidade do Rock. Fãs que tentavam aliviar suas tensões intestinais entre o palco Sunset e a Montanha Russa tomavam um susto quando entravam no toalete mais próximo. Água? Só na descarga. Papel higiênico? Ia da imaginação de cada um. Isso porque a organização prometeu tratar com respeito as famílias que vão em maior número nesta edição.