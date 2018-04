Muita energia, com o sangue fervendo

Cantor: Sidney Magal

Onde: Largo do Arouche

Horário: 1h (domingo)

Ele já chegará agitado. "Tenho outro show antes (às 23h, em uma festa particular) e irei para o palco no maior pique", garante Sidney Magal. "No meu ritmo dançante, ninguém vai ficar parado no Largo do Arouche."

Debutando na Virada Cultural, Magal está animadíssimo com seu show. "Nos últimos dois anos, tenho feito mais apresentações em festas fechadas e eventos corporativos. Vai ser empolgante cantar para um grande público em um evento assim, com entrada franca", diz. "Faço cada um de meus shows como se fosse a primeira vez."

Carioca radicado em Salvador há 12 anos, Magal se diz muito feliz por participar da festa paulistana. "Estou com um orgulho muito grande de ter sido convidado", afirma o cantor. "Devo a São Paulo muito do meu sucesso."

Ele pretende cantar cerca de 15 músicas, dentre elas seus grandes sucessos Meu Sangue Ferve Por Você, Sandra Rosa Madalena, Amante Latino e Me Chama Que Eu Vou.