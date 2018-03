Muita calma nessa hora!

Que coisa feia a briga judicial da família de Orestes Quércia pela herança do ex-governador que, pelo visto, não deixou para mulher e filhos o que tinha de melhor: o total desapego pelo dinheiro! Que Deus o tenha!

Basta!

Parado numa blitz da lei seca no Rio, o ex-comandante do Bope Fernando Príncipe Martins teve bons motivos para se recusar a soprar o bafômetro. Se desse essa confiança a um subalterno, o soldado que o abordou ia acabar querendo saber o que faz um coronel da PM pilotando um Porsche zero-quilômetro. Francamente!

Essa não!

Sempre à frente de seu tempo, Curitiba pode até mudar sua intenção de voto em Ratinho Jr., azarão nas pesquisas, se o candidato a prefeito insistir em ficar por aí dizendo que "meu pai dá credibilidade à minha campanha". Peralá! Pega mal pro eleitor!

Vai que...

Está aberta a Semana de Carona Solidária. Ainda que isso não vá melhorar em nada o trânsito na cidade, é sua grande chance de se oferecer para levar aquela vizinha ao trabalho sem parecer uma cantada barata.

Revelação decepcionante

Por razões diversas da bronca da família real britânica, fãs de Kate Middleton também estão inconformados com a publicação de fotos da mulher do príncipe William de topless. Alegam que a duquesa de Cambridge parecia bem mais interessante nas fantasias de

cada um. Há controvérsias!

Ainda não se pode responsabilizar a torcida do Palmeiras por toda situação que ameace fugir de controle em São Paulo! Ontem mesmo, tanto o quebra-quebra nos trilhos do trem quanto o incêndio na favela não tiveram, decerto, nada a ver com a derrota de véspera para o Corinthians.

O que não diminui a preocupação até de quem não é palmeirense com a possibilidade de uma volta do Verdão à segundona. Se, faltando 13 rodadas para escapar da catástrofe, a galera começou a quebrar estádio e lanchonete por conta, sabe Deus onde isso vai parar!

Mal comparando, multidões em fúria são todas iguais e pelo menos duas delas protagonizam más notícias internacionais de grande porte no momento.

A explosão de ira detonada no Oriente Médio por um filmete da 5.ª divisão do cinema americano faz sombra no noticiário às manifestações explícitas de ódio chinês fervoroso contra tudo que é japonês - aí incluídos carros e restaurantes -, em função da disputa por uma porcaria de arquipélago inabitável entre os dois países.

Besteira, como se vê, argumentar com a Mancha Alviverde que não há motivos para sair por aí barbarizando a cidade. Melhor pedir calma ao pessoal, e rezar!

Ra, rai, ri, ri...

Parentes e amigos de Silvio Santos estão preocupados! Depois do Bozo e da Hebe, o dono do SBT mandou chamar o Lombardi de volta à emissora.