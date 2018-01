Mudanças serão sinalizadas 72 horas antes

O secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, admitiu que, durante a transição, poderá acontecer o surgimento de problemas como os observados, ontem, na Rua Sena Madureira, na zona sul, que tinha as novas placas, de limite de 50 km/h, mas ainda mantinha as placas antigas, de 60 km/h.

"Se houve aplicação de multas hoje, elas serão canceladas", disse o secretário. A Prefeitura também recebeu reclamações sobre a mudança na Avenida Brás Leme, na zona norte, que também já teve a alteração, mas sem a comunicação especial.

Tatto cobrou atenção dos motoristas e avaliou que eles se acostumarão à mudança, o que deve reduzir eventuais confusões sobre qual limite seguir. "A orientação (para a Companhia de Engenharia de Tráfego) é para sinalizar, avisar com antecedência. Eles (CET) têm um plano e estão implementando a mudança. Vamos acelerar isso, até para o motorista não começar a se confundir. Até porque você tem a via principal que tem 50 e via secundária que tem 60. É uma fase de transição. É um momento de mudança, e o motorista tem de estar mais atento."

Reações. Embora Tatto afirme já ter resultados preliminares que mostram redução dos acidentes em locais onde a velocidade máxima baixou, representantes da sociedade civil mantêm críticas à medida. Alencar Burti, presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), criticou a rapidez com que o prefeito tem adotado a redução das velocidades na cidade. "Ele (Haddad) não espera resultado para ter certeza de que as medidas tomadas são favoráveis à população. Ele faz uma mudança em cima da outra e vai se arrepender de fazer coisas sem o devido estudo e sem escutar a população", afirmou.

Burti, que opina ser "uma lástima" andar de carro pela cidade, diz se preocupar com o resultado das medidas no comércio. "Se as vias que levam às Marginais (do Tietê e do Pinheiros) começarem a ficar congestionadas pela redução da velocidade, vai ser um caso para o comércio", argumentou o presidente de ACSP. / J.D. e B. R.