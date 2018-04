Mudanças saudáveis. Mas serão factíveis? Há menos de um mês, em uma reunião no Instituto de Engenharia, identificou-se que as necessidades de investimentos em nossos aeroportos para atender à demanda de 2014 serão superiores às que haviam sido indicadas pela Infraero. O ano é especial pela Copa, mas temos de atender ao crescimento do tráfego aéreo, que dobrou nos últimos dez anos e tende a crescer. O mercado doméstico é nosso e permanente - e a Copa é passageira.