Mudanças do trânsito

Os veículos que vão do interior ao litoral poderão agora entrar no Trecho Oeste e seguir até a Anchieta e Imigrantes. Do ABC paulista até Osasco, o tempo de viagem será de 35 minutos (hoje o trajeto pela capital é feito em 1h20). Da Imigrantes à Régis Bittencourt, hoje em mais de 1h30, seria de 25 minutos

2. Quando os outros trechos ficarão prontos?

O Trecho Leste está previsto para ser entregue em 2012. O Trecho Norte é para 2014, mas suas licenças ambientais são delicadas e não há traçado definitivo

3. Vai haver pedágios?

Nas primeiras semanas, não. Depois de abril, seis praças de pedágio serão instaladas nas saídas das rodovias. O motorista só pagará uma vez. O preço máximo será de R$ 6

4. Haverá novas restrições para caminhões em SP?

Não nos primeiros meses. Durante 90 dias, a Prefeitura vai estudar essa necessidade