Mudança no Detran sai em até 60 dias Um dos primeiros decretos do governador Geraldo Alckmin prevê um prazo de 60 dias para definir a saída do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) da Secretaria de Segurança Pública. "Vamos verificar para qual secretaria vai, quem serão os órgãos responsáveis e pretendemos ter um atendimento padrão Poupatempo", disse o governador.