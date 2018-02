Mudança nas subprefeituras A gestão Fernando Haddad (PT) também pretende retomar a proposta de criar conselhos regionais nas subprefeituras para acompanhar o trabalho dos 31 subprefeitos da cidade. Os conselheiros seriam encarregados de debater as ações do Executivo nos bairros. Projeto parecido, aprovado pela Câmara Municipal em 2004 na gestão Marta Suplicy, foi derrubado na Justiça no ano seguinte após ação proposta pela gestão José Serra (PSDB). O motivo foi o pagamento de salários para os conselheiros. O projeto derrubado previa que os conselheiros seriam eleitos.