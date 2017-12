Mudança na apuração de acidentes é aprovada O Senado aprovou ontem projeto que muda as regras para investigação de acidentes aéreos. Pelo substitutivo do senador Pedro Taques (PDT-MT), o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) terá prioridade, podendo até analisar os destroços do avião para fazer a própria perícia. O Sipaer é ligado à Força Aérea Brasileira.