Mudança de subprefeitura causa polêmica

Mas, de acordo com um comunicado da Subprefeitura do Ipiranga, afixado no prédio, a nova sede trará economia de R$ 483 mil por ano. A administração desembolsa R$ 40 mil por mês com o aluguel do prédio atual.

A confusão começou quando a subprefeita do Ipiranga, a coronel da PM Vitória Brasília de Souza Lima, anunciou a mudança para o prédio onde antes funcionava a antiga Secretaria de Serviços e Obras, na Rua Breno Ferraz do Amaral, a cerca de três quilômetros do atual endereço. O prédio fica ao lado do Transbordo Vergueiro. De acordo com um parecer técnico da Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb), a área está contaminada com hidrocarbonetos e metais.

A mudança deixou os funcionários da subprefeitura insatisfeitos. "O acesso é péssimo e, além do mais, existe um lixão ao lado", disse uma funcionária. O Conselho Regional do Meio Ambiente do Ipiranga também se mobiliza contra a mudança.