Mudança de cenários traz ar fresco à semana de moda A moda respirou ontem. Com três desfiles fora do prédio da Bienal, a SPFW trouxe literalmente ar fresco para os fashionistas. Que sensação gostosa entrar no Museu Brasileiro da Escultura e ver o desfile da Neon ou passear pelo Ibirapuera até chegar ao jardim do Auditório onde a Ellus criou um lindo cenário circular - com céu azul tinindo. Confesso que esse vaivém trouxe lembranças da semana de moda de Paris, onde cada desfile é no lugar escolhido pela marca. Aqui, com o trânsito, é vantagem concentrar na Bienal, mas perdemos o encantamento de ver um desfile pensado conforme o lugar, criando um ambiente mágico.