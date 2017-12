Mudança climática e lei fraca deixam cenários parecidos Apesar de trabalhar com cenários diferentes de devastação futura, o estudo mostra que as perdas de produtividade ficam relativamente próximas nos dois quadros. Mesmo com o cumprimento da legislação ambiental, o revés é parecido com o da situação com muito desmatamento. No caso da pastagem, por exemplo, varia de 30% a 34%.