Muçulmana com véu é impedida de renovar CNH A farmacêutica muçulmana Ahlam Saifi, de 29 anos, foi impedida de realizar uma prova para renovar a Carteria Nacional de Habilitação (CHN) por se recusar a tirar o véu durante o teste, na Autoescola São Bernardo, em São Bernardo do Campo. Ela diz que o funcionário da escola alegou que é proibido que candidatos usem adereços que descaracterizem o rosto. A ordem, segundo Ahlam, foi dada por telefone, por funcionário do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).