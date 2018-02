MuBE prepara mostra interativa Localizado no Jardim Europa, o Museu Brasileiro da Escultura (MuBE) acaba de lançar o Pandora's Box. Trata-se de um projeto artístico interativo em que qualquer pessoa pode criar uma obra para ser exposta no museu. Para participar, o artista precisa enviar um e-mail para pandorasbox@mube.art.br e solicitar a ficha de inscrição - que tem de ser preenchida até o dia 15. Os participantes recebem um kit com diferentes peças para construir a própria "caixa de pandora". Entre 6 e 30 de dezembro, as obras devem ser enviadas de volta ao museu - a fim de compor a Exposição Internacional Pandora's Box @ MuBE.