MTST protesta em São Paulo contra serviços de telefonia móvel

Segundo o coordenador do MTST Joel de Oliveira, a pauta principal do movimento continua sendo a moradia. "Mas ninguém mora sem saúde, educação e outros itens. Por isso, estamos aqui hoje (quarta-feira), para reivindicar nossos direitos", explicou.

O MTST pede diminuição na tarifa da telefonia móvel e aumento da rede de cobertura na periferia. O movimento trouxe uma lista de bairros com problemas no sinal, com nomes como Itaquera, na zona leste, e Campo Limpo, na zona sul, para apresentar à TIM. "Isso (a telefonia móvel) também é pauta trabalhadora", esclareceu Oliveira.

Segundo o gerente de segurança do escritório regional da TIM em São Paulo, Peter Hock, a invasão não era esperada e a equipe precisou ceder por causa do número de manifestantes. Segundo ele, a PM não foi acionada pela empresa.

Antes, a líder Natália Szermeta discursou aos militantes do MTST no pátio da TIM. "Estamos aguardando que essa empresa de telefonia tenha respeito pela gente e atenda a nossa pauta."

"Vamos ficar aqui sem quebrar nada, sem fazer nada do que foi combinado. Isso é uma empresa privada, a polícia vai ficar do lado de fora", argumentou Natália. O movimento é pacífico e as viaturas da PM acompanham do lado de fora.

O ato do MTST na sede regional da TIM se encerrou por volta das 12h20. Já fora da empresa, na Avenida Giovani Gronchi, a coordenadora Natália Szermeta disse que a conversa foi produtiva e que três focos foram dados pelos representantes do movimento: ampliação das antenas e melhora na qualidade das ligações, melhoria no atendimento de call center da empresa e redução nas tarifas de telefonia.

Segundo a militante, os pedidos também contemplam cidades da região metropolitana como Itapecerica da Serra, Embu das Artes e Taboão. Foi entregue uma lista com 40 bairros afetados pelos problemas apontados.

"Coincidentemente, o acesso à telefonia funciona mal ou não existe onde moram os sem-teto e quem não tem dinheiro", disse Natália.

De acordo com ela, a TIM se comprometeu a entrar em contato com líderes do MTST na próxima segunda-feira , 21, para agendar uma reunião e discutir as melhorias. A comissão destacada para conversar com os militantes teria alegado que o aumento das antenas esbarra na legislação do município, mas que seriam feitos estudos nas regiões apontadas para verificar possíveis falhas de sinal.

A assessoria de imprensa da TIM disse que a empresa não falaria sobre o caso e que resposta seria dada pelo sindicato das operadoras de telefonia móvel.

No fim do encontro, foi anunciado que haverá um ato "em solidariedade à resistência Palestina", que está em conflito com Israel, neste sábado, às 14h, em frente à Estação Berrini, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).