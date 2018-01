MTST invade sede da CDHU, no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Integrantes do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST) invadiram a sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU), na região central da capital paulista, no fim da manhã desta quinta-feira, 19. Centenas de manifestantes ocuparam a entrada do prédio e o saguão principal, mas, segundo o governo, não houve invasão das áreas internas. À tarde, eles deixaram o edifício e seguiram em passeata até a Catedral da Sé.

A Rua Boa Vista, onde fica a CDHU, foi interditada em ambos os sentidos.

A ação acontece dois dias depois de o principal líder do MTST no País, Guilherme Boulos, ter sido detido pela Tropa de Choque da Polícia Militar após acusação de ter "incitado" um ataque de rojões durante reintegração de posse realizada em São Mateus, na zona leste de São Paulo.

A Secretaria Estadual da Habitação informou que o secretário Rodrigo Garcia está em reunião com uma comissão de integrantes do movimento. O assunto não foi divulgado.