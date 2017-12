MTST e sem-terra fazem passeata em SP

SÃO PAULO - Cerca de mil manifestantes - entre eles integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-teto, sem-terra da Frente Nacional de Lutas (FLN), metroviários de São Paulo, alunos e funcionários da USP - fizeram uma passeata nesta quinta-feira, 3, em São Paulo.

O grupo se reuniu no Largo da Batata e seguiu pela Avenida Rebouças e pela Paulista, interditando as vias. Os manifestantes seguiram em direção ao escritório da Presidência da República. Segundo Carlos Lopes, dirigente da FLN, um pedido de audiência com a presidente Dilma Rousseff (PT) foi protocolado junto à secretaria para que a Frente discuta a reforma agrária no País.

"Tivemos a nossa pauta parcialmente atendida pelo Incra nacional. Algumas áreas (do Estado de São Paulo) serão operacionalizadas e viabilizadas para o assentamento de cerca de 2.500 famílias." Em marcha a 24 dias, os sem-terra da região de Assis, no interior de São Paulo, voltarão a partir desta sexta-feira, 4, segundo o dirigente.