MS tem 4 cidades em estado de emergência As chuvas no Mato Grosso do Sul deixaram nove cidades em situação crítica no Estado, segundo a Defesa Civil. Dessas, quatro decretaram estado de emergência: Aquidauana, Anastácio, Coxim e Paranaíba. Cerca de 51 mil pessoas em todo o Estado foram afetadas pelas enchentes.