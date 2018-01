MPL volta às ruas com shows e debates no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Após mais de um mês longe das ruas de São Paulo, o Movimento Passe Livre (MPL) fez nesta quinta-feira, 25, um ato contra as tarifas de transporte público que envolveu shows e debates. O local marcado para receber o evento foi o Teatro Municipal, na região central.

"O Festival Pula Catraca é o encerramento de um dia de discussões sobre a tarifa do transporte que a gente teve hoje, o grande dia da mobilização, em várias regiões da cidade", afirmou Letícia Cardoso, de 20 anos, militante do MPL. Segundo ela, o grupo não tem um protesto como os de janeiro marcado. "A gente não tem nada programado, mas isso não significa que a gente vai sair das ruas. Nós vamos continuar com as discussões e fazendo inúmeras atividades", disse Letícia.

Artistas como MC Brankim e Issa Paz começaram a se apresentar a partir das 19h. Um grupo de cerca de 200 pessoas acompanhava o ato.

"Também sou pai de família e minha mulher pega transporte público. Às vezes tem que escolher entre o dinheiro da passagem e o arroz e o ovo", disse MC Brankim antes de iniciar sua apresentação. Ele é criador de um dos hinos dos protestos do MPL, que foi cantado por quem acompanhava o show: "eu tô boladão, não vou deixar o Geraldo aumentar a tarifa não; não vou deixar o Haddad aumentar o meu busão".

A polícia acompanhava o movimento de longe. O clima era tranquilo até as 20 horas.