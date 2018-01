MPL interdita trecho da Avenida 9 de Julho

O Movimento Passe Livre (MPL) fez, na manhã desta quinta-feira, 21, mais um "trancaço" contra o aumento da tarifa de transporte público na capital. Desta vez, cerca de 30 pessoas interditaram um trecho da Avenida 9 de Julho, próximo ao Terminal Bandeira.

O grupo, formado principalmente por mulheres, ocupou duas faixas à direita da avenida e caminhou em direção ao centro. Os veículos conseguiam trafegar pela esquerda. Viaturas da Polícia Militar acompanharam o protesto.

O MPL marcou para as 17 horas desta quinta-feira outra manifestação, desta vez no Terminal D. Pedro, região central da cidade. A Secretaria da Segurança Pública informou que até as 19h desta quarta-feira, 20, nenhum órgão estadual ou municipal havia sido informado pelo movimento sobre o trajeto do ato. A pasta informou que não será permitida a obstrução do terminal, por se tratar de crime previsto no artigo 262 do Código Penal.