MPL divulga trajeto de manifestações

SÃO PAULO - Duas horas antes do início da manifestação, o Movimento Passe Livre (MPL) divulgou, em nota nas redes sociais, o trajeto das duas passeatas marcadas para a tarde desta quinta-feira, dia 17. As manifestações têm concentração marcada na frente do Teatro Municipal, na região central de São Paulo, e no Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste.

De acordo com o MPL, o grupo que vai sair do Teatro Municipal passará pela Prefeitura, no Viaduto do Chá, pela Secretaria de Segurança Pública, na Rua Libero Badaró. Em seguida, eles vão subir a Avenida Brigadeiro Luís Antônio para concluir a passeata no vão livre do Masp, na Avenida Paulista.

Parte dos manifestantes reunida na Largo da Batata vai seguir pela Avenida Faria Lima, passar pela Praça Panamericana , atravessar a Ponte Cidade Universitária, continuar pela Avenida Vital Brasil e finalizar a passeata na Estação Butantã do Metrô.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O MPL afirmou, na nota, que sairão com os dois atos. "Nós vamos realizar os atos e terminaremos os dois. Essa é nossa intenção clara e explícita. A PM já mostrou a sua completa indisposição ao diálogo, ao mesmo tempo em que se coloca pronta para reprimir os protestos como fez no anterior, impedindo que ele sequer acontecesse". Os manifestantes faltaram à reunião de conciliação realizada na manhã desta quinta-feira na sede do Ministério Público Estadual, com a presença de representantes do governo do Estado e da Prefeitura.

O grupo disse também sofrer "repressão extremamente truculenta e injustificável da polícia".