MPL ainda precisa convencer que não pagar tarifa é bom O ativismo junino liderado pelo Movimento Passe Livre (MPL) conseguiu assustar políticos e estudiosos pela capacidade de mobilização em torno da bandeira da redução da tarifa do transporte público, que logo se generalizou para a cobrança de melhores políticas públicas. Todavia, no momento o que se busca são explicações sobre as razões do esvaziamento repentino das ruas (ontem, foram 3 mil manifestantes contra 50 mil registrados em um único protesto de junho), mesmo tendo ocorrido fatos com grande potencial de indignação pública.