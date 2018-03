MPF recomenda que Infraero suspenda concorrência para 2ª pista de Viracopos O Ministério Público Federal em Campinas recomendou à Infraero que suspenda as concorrências públicas para a construção da segunda pista do Aeroporto Internacional de Viracopos até a obtenção da licença prévia ambiental. De acordo com orientação do Tribunal de Contas da União (TCU), a licença deve ser solicitada, obrigatoriamente, antes da elaboração do projeto básico. A contratação de obras com base em projeto elaborado sem a licença ambiental aponta indício de irregularidade grave, o que acarretaria suspensão de repasses de recursos. A Infraero informou que ainda não recebeu a recomendação oficialmente, mas atenderá qualquer orientação da Justiça.