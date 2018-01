MPF quer fechar posto em batalhão do Exército O Ministério Público Federal pediu a interdição imediata do posto de combustível que fica dentro do 2.º Batalhão Logístico Leve do Exército, na Fazenda Chapadão, em Campinas, interior de São Paulo. Segundo o MPF, o posto não tem licença ambiental. Em 2009, 8 mil litros de óleo diesel vazaram e contaminaram o solo e o lençol freático. O Exército afirmou que o posto foi reformado para prevenir vazamentos e o solo é monitorado. Em 2012, a Cetesb deu a licença ambiental, segundo o Exército.