MPF pede que TAM pague até R$ 63 mi de indenizações O Ministério Público Federal no Distrito Federal (MPF-DF) entrou com ação na 20ª Vara Federal do DF contra a TAM e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para cobrar fiscalização e indenização aos passageiros prejudicados por atrasos e cancelamentos entre os dias 28 e 30 de novembro de 2010. Os 266 cancelamentos e 200 atrasos no período afetaram cerca de 80 mil passageiros. O MPF-DF calculou que a indenização pode chegar a R$ 63,684 milhões. A TAM alegou que os transtornos foram causados por condições meteorológicas adversas.